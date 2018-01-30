"Мы дадим отпор": глава ЦРУ о вмешательстве России в выборы
"Мы дадим отпор": глава ЦРУ о вмешательстве России в выборы
Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью Би-би-си рассказал про возможность вмешательства российских спецслужб в промежуточные выборы в конгресс США в ноябре.
По словам Помпео, США дадут на это жесткий отпор, чтобы свести влияние на исход голосования к минимуму.
Глава ЦРУ ежедневно докладывает данные агентства президенту США лично, и, по его словам, Дональд Трамп очень интересуется этой информацией.