"Мы дадим отпор": глава ЦРУ о вмешательстве России в выборы

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"Мы дадим отпор": глава ЦРУ о вмешательстве России в выборы

30 января 2018

Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью Би-би-си рассказал про возможность вмешательства российских спецслужб в промежуточные выборы в конгресс США в ноябре.

По словам Помпео, США дадут на это жесткий отпор, чтобы свести влияние на исход голосования к минимуму.