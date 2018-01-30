Путин и его доверенные лица - о новом "кремлевском списке"

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Путин и его доверенные лица - о новом "кремлевском списке"

Министерство финансов США опубликовал "кремлевский доклад" - перечень политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с Владимиром Путиным.

В ведомстве подчеркивают: в их отношении пока не будут вводить санкции, однако это может произойти в будущем.