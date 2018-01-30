Путин и его доверенные лица - о новом "кремлевском списке"
Путин и его доверенные лица - о новом "кремлевском списке"
Министерство финансов США опубликовал "кремлевский доклад" - перечень политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с Владимиром Путиным.
В ведомстве подчеркивают: в их отношении пока не будут вводить санкции, однако это может произойти в будущем.
Комментируя "кремлевский список" на встрече с доверенными лицами во вторник, Владимир Путин сказал, что "собака лает, а караван идет". По мнению президента, России нужно больше "думать о себе" и внутренних проблемах.