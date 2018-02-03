"Путин уже как родной": в Москве прошел патриотический митинг-концерт

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"Путин уже как родной": в Москве прошел патриотический митинг-концерт

3 февраля 2018

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В центре Москвы на Васильевском спуске прошел патриотический митинг-концерт "Россия в моем сердце". Акцию такого формата проводят у стен Кремля уже не в первый раз: здесь же проходил митинг-концерт в поддержку аннексии Крыма.

За счет мероприятия организаторы хотели одновременно поддержать российских олипийских спортсменов и почтить память героев Великой Отечественной войны.

По данным МВД, в акции приняли участие более 60 тысяч человек. По словам очевидцев, людей из других городов привозили на акцию на автобусах. Из-за плохой погоды или по каким-то другим причинам буквально за пять минут до начала программы люди начали уходить.