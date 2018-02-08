"Бесполезное событие": Собчак и Трамп на молитвенном завтраке

В ходе своей поездки в США Ксения Собчак не только встретилась с избирателями и прочитала лекции, но и посетила молитвенный завтрак, где, помимо прочих, произнес речь президент Дональд Трамп.

Позже Ксения Собчак, отвечая на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си, рассказала о своих впечатлениях. По ее словам, мероприятие оказалось “странным и бесполезным”.

“Из-за бесконечного потока официальных речей никто не может между собой поговорить. Поэтому и бессмысленное”, - заявила Собчак.

Молитвенный завтрак - статусное событие, которое каждый год проходит в Вашингтоне. Мероприятие организует конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation.

В молитвенном завтраке традиционно принимает участие и президент США. В 2018 году Дональд Трамп выступил на мероприятии уже во второй раз.

Кроме, собственно, завтрака, там проходят деловые обеды и ужины, встречи и выступления спикеров. За 66 лет существования на молитвенном завтраке успели выступить, например, мать Тереза, лидер группы U2 Боно и английский премьер Тони Блэр.