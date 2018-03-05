Билборд в Миссури: как американка 15 лет ищет пропавшую дочь?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Билборд в Миссури: как американка 15 лет ищет пропавшую дочь?

5 марта 2018

Американка Марианна Эшер-Чэпмен из Миссури уже 15 лет ищет свою пропавшую дочь. Она прошла через те же испытания, что и героиня фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Анджела Ярнелл пропала 15 лет назад.

Объявление о розыске дочери ее мать разместила на билборде.

Через пять лет после пропажи муж Анджелы признался, что убил ее. Он отсидел в тюрьме четыре года.