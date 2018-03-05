Россия и Запад: история любви и ненависти

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Россия и Запад: история любви и ненависти

5 марта 2018

Русская служба Би-би-си собрала в Оксфорде для дебатов четырех спикеров: одного политика, одного журналиста и двух ученых.

В Римском зале Ашмолеанского музея Оксфордского университета депутат Госдумы Константин Затулин, профессор Оксфорда Катриона Келли, преподаватель Университета Лидса Илья Яблоков и редактор журнала Calvert Journal Ховард Амос обсудили с аудиторией в зале шансы на ослабление напряжения в отношениях между Россией и Западом после президентских выборов 18 марта.

Стоит ли России забыть обиды 90-х? Стоит ли Западу договариваться с Путиным? Что такое демократия с элементами авторитаризма? И неизбежен ли культурный клэш между российскими студентами и их британскими ровесниками?