ТВ-новости: как продвинулось расследование отравления Скрипаля

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 7 марта:
- В Британии одной из главных новостей остается возможное отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Дело настолько важное, что сегодня его обсуждал правительственный комитет, который собирается только в экстренных случаях. Обсудим, что мы знаем о расследовании.
- Эксклюзивный репортаж Би-би-си о том, как Россия воюет в Сирии и что происходит в Восточной Гуте.
- Символ ядерного электората Путина "Уралвагонзавод" нуждается в поддержке, а его рабочие судятся из-за невыплат зарплат. Мы увидим репортаж из Нижнего Тагила нашего корреспондента.
- Мы побываем на открывающейся завтра в Лондоне необычной выставке Пабло Пикассо, где представлены его работы всего за один - но очень особенный год творчества.