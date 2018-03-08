Londonблог: великие британки, достойные нашей памяти

Что объединяет прививки от оспы, рекорд по скоростному кругосветному одиночному пушествию на яхте и космический проект "Юнона"?

За этими достижениями стоят великие британки, которым, по мнению собеседников на улицах Лондона, недостаточно внимания было уделено на страницах мировой истории.

К 8 марта наш видеоблогер Бен Тавенер спросил у прохожих в центре британской столицы, кого они считают самыми невоспетыми британскими героинями - в наши дни и в прошлом.

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