Спецпроект Би-би-си "Поколение Путина". История Жени Акулова

31 декабря 1999 года Владимир Путин стал исполнять обязанности президента России. С тех пор прошло больше 18 лет, за это время выросло целое поколение россиян. Теперь Путин может стать президентом уже в четвертый раз - и остаться у власти еще на шесть лет.

Что об этом думают молодые люди, которые родились при Путине и 18 марта впервые смогут проголосовать? Хотят ли они изменений и пойдут ли на выборы? Русская служба Би-би-си узнала у них самих.

В первой серии - история 17-летнего Жени Акулова. Женя родился и вырос в Санкт-Петербурге. В детстве в его доме висел портрет Владимира Путина. Женя со смехом вспоминает о том, как мама уговаривала его доесть обед: "Ешь, смотри, дядя Володя смотрит!"

Теперь Женя не только учится по международной программе Political Science and World Politics в Высшей школе экономики, но и сам всерьез хочет стать президентом.

Организация, проводившая опрос - Би-би-си

время проведения опроса - 17 февраля 2018 года

число опрошенных - 1 человек

метод сбора информации - интервью

регион, где проводился опрос - город Сочи

точная формулировка вопроса - что вы думаете о выборах президента и кандидатах, которые в них участвуют?

статистическая оценка возможной погрешности - до 100%

лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее указанную публикацию - Би-би-сиВ соответствии с требованиями российского законодательства этот материал рассматривается как предвыборный опрос. Русская служба Би-би-си обязана сообщить: