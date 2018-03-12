Спецпроект Би-би-си "Поколение Путина". История Тима Роулинса

31 декабря 1999 года Владимир Путин впервые стал исполнять обязанности президента России. Сейчас он снова баллотируется на этот пост. С тех пор прошло больше 18 лет, за это время выросло целое поколение.

Что думают дети, которые родились при Путине и 18 марта впервые смогут проголосовать? Хотят ли изменений и пойдут ли на выборы? Русская служба Би-би-си узнала у них самих.

Во второй серии - история Тима Роулинса, гражданина России и Великобритании. В детстве Тим 10 лет провел в Красной поляне, а потом успел пожить в Англии и Франции. Теперь он вернулся в Россию и планирует изучать здесь математику и финансы.

"Я не против Путина, - говорит Тим. - Но мне кажется, это странно, что он так долго на посту." По его словам, всем молодым людям нужны перемены.

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