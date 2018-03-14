Спецпроект Би-би-си "Поколение Путина". История Стаса Савенко

31 декабря 1999 года Владимир Путин впервые стал исполнять обязанности президента России. Спустя 18 лет он снова баллотируется на этот пост. С тех пор прошло больше 18 лет и выросло целое поколение.

Что думают дети, которые родились при Путине и 18 марта впервые смогут проголосовать? Хотят ли изменений и пойдут ли на выборы?

В четвертой серии - история Стаса Савенко из Саратова. Стасу 18 лет, он учится на программиста, хотя и признается, что в последнее время больше занимается КВН, чем учебой.

"Все придет к нормальной демократии. Не все будет решать президент, - считает Стас. - Но нужно еще много времени. Мне кажется, не стоит сейчас об этом задумываться".