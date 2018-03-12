ТВ-новости: Дело Скрипаля: как могут измениться отношения Лондона и Москвы
ТВ-новости: Дело Скрипаля: как могут измениться отношения Лондона и Москвы
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 марта:
- Премьер-министр Британии готовит заявление в парламенте по делу об отравлении экс-офицера ГРУ. От того, что она скажет, могут зависеть российско-британские отношения в ближайшем будущем.
- Китайская демократия, или зачем Си Цзиньпину править пожизненно. Наш корреспондент - о съезде, утвердившем пожизненное правление председателя КНР и о судьбе тех, кто был против этого.
- Мы продолжим знакомиться с героями нашего цикла "Поколение Путина" - людей, которые родились при нынешнем президенте и впервые смогут принять участие в голосовании.
- Мы увидим в деле роботов-футболистов из Техасского университета. Принимать быстрые командные решения им помогает искусственный интеллект. И в отличие от многих людей-футболистов, роботы учатся на своих ошибках.