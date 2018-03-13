"Гитлер", "фейки", "проститутки": Милонов спорит с Сикорским о деле Скрипаля

"Проститутки", "нацисты", и "фальшивые" страны. Лишь некоторые из обвинений, прозвучавших в дискуссии радиоэфира Би-би-си о возможных последствиях отравления Сергея Скрипаля.

Депутат от "Единой России" Виталий Милонов и бывший глава МИД Польши Радислав Сикорский вступили в перепалку в эфире передачи Today радиостанции Би-би-си Radio 4.

Они обсуждали отравление бывшего офицера ГРУ и возможные последствия для России.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в понедельник пообещала принять жесткие меры против России, если будет доказано, что российские власти причастны к инциденту 4 марта в Солсбери.