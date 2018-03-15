Мусорный протест: почему задыхается Подмосковье?

В нескольких городах вокруг Москвы в начале марта прошли митинги против мусорных свалок. 3 и 8 марта жители Волоколамска взяли в осаду полигон "Ядрово", 6 марта бороться со свалкой вышли люди в Клину. Как решить проблему, и почему она возникла?

Из-за свалочных газов в Волоколамске несколько раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ в воздухе.

За последние три года количество свалок в московском регионе уменьшилось в три раза. Из-за этого нагрузка на действующие мусорные полигоны значительно выросла.

Русская служба Би-би-си собрала главное, что нужно знать о мусорном кризисе.