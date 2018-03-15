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Министр обороны Британии: "России нужно убраться и заткнуться"

15 марта 2018

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, известный своей жесткой линией в отношении Москвы, посоветовал России, на которую британские власти возложили ответственность за нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, "убраться и заткнуться".

Уильямсон, говоря о мерах, которые будут предприняты для защиты от подобных нападений в будущем, объявил о строительстве в Британии нового центра по защите от химоружия.