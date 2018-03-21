Портрет Путина на британском МИДе и еще три подозрительных видео

На следующий день после выборов президента России в сети был выложен ролик, где на здании британского МИД появляется световая проекция портрета Владимира Путина со словами "Miss me?" В ведомстве утверждают, что этого не было.

"Очень удобно, что на Западе во всем виноваты русские и Путин. Но русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа", - с этих слов начинается видео акции, приписываемой арт-группе Philosoraptor.

Далее в ролике появляется съемка здания МИД Великобритании в Лондоне. На его фасад проецируется портрет Владимира Путина.

Фраза "Miss Me?" [Скучаете по мне?] - отсылка к известному британскому телесериалу "Шерлок".

В последней серии третьего сезона на всех экранах Британии появляется подобный портрет злодея Мориарти, которого считали погибшим.

Однако в самом МИД Британии утверждают, что никакой акции не было. Кроме того, показанный на видео фасад обращен к зданию другого ведомства - британского министерства финансов.

Так что, чтобы устроить такую акцию, проектор, вероятнее всего, пришлось бы установить в хорошо охраняемом минфине.

Портреты Владимира Путина и до этого появлялись в странных местах. Например, в августе 2015 года многие российские СМИ разглядели лицо президента в стае птиц в небе над Нью-Йорком.

Еще раньше, в апреле 2014 года знаменитое фото Владимира Путина, сделанное для обложки журнала Time еще в 2007 году, якобы появилось на одном из билбордов на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Правда, никаких других доказательств произошедшего, кроме единственного опубликованного на YouTube ролика, нет.

Другое подозрительное видео - правда, уже без портрета Владимира Путина - появилось в мае 2015 года.

В то время президент США Барак Обама отказался ехать в Москву на парад Победы 9 мая.

В ответ провластный проект "Сеть" якобы спроецировал на здание Белого дома в Вашингтоне видео с российскими танками. Других подтверждений акции вновь не оказалось.

После этого в Белом доме заявили, что служба безопасности "в курсе предполагаемого инцидента" и "проводит соответствующие мероприятия". Больше никаких заявлений в отношении видео "Сети" от властей США не поступало.

Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу Белого дома, однако ответа пока не получила.