Депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого

21 марта прошло заседание комиссии Государственной Думы по этике по поводу обвинения депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам.

Комиссия не нашла никаких нарушений в его поведении.

Русская служба Би-би-си поговорила с членами комиссии, Слуцким и обвинившими его журналистками.

В начале марта корреспондентка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны Слуцкого.

Она рассказала, что у неё сохранилась аудиозапись, на которой слышно, как депутат делает ей непристойные предложения.

С аналогичными обвинениями в адрес Слуцкого выступила и журналистка телеканала "Дождь" Дарья Жук.