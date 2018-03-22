Странная деталь в новом клипе президента Туркменистана

YouTube-канал "Хроники Туркменистана" опубликовал новое видео, в котором президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов поет песню группы "Круг" и Игоря Саруханова "Каракум". Казалось бы, в этом нет ничего необычного. Но...

Во-первых, судя по заставке, видео приурочено к 8 марта. Однако позже выяснилось, что выступление Бердымухаммедова было записано в Новый год. "Мы сами в шоке!" - написали в комментариях к видео авторы канала на YouTube.

Во-вторых, если внимательнее присмотреться к ролику, можно заметить вклеенную картинку. Кот появляется на отметке 01:00 буквально на долю секунды. Кто и зачем добавил его на видео, выяснить не удалось.