Пожар в Кемерове: запись камер видеонаблюдения в ТЦ "Зимняя вишня"

Появилось видео с камер видеонаблюдения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. На кадрах видно, как распространяется пламя, а люди бросаются врассыпную.

Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. На тушения огня ушло 17 часов. За это время, как сообщают представители Следственного комитета, в больницы обратились 44 человека, из них 10 человек остаются в стационаре. По последним данным, погибли 64 человека, среди них есть дети.

Большое число жертв обнаружили в кинозалах, которые находились около очага возгорания на четвертом этаже здания. Пожарная сигнализация не сработала. По версии Следственного комитета, ее отключил охранник, а пожарные выходы были заблокированы.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника.