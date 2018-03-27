"Мне больше терять нечего": Игорь Востриков о том, как погибла его семья

"Мне терять нечего. Нет смысла в жизни больше", - так начинает свой рассказ Игоря Востряков. В воскресенье его семья - сестра, жена и трое маленьких детей погибли в пожаре в Кемерове.

Во вторник он вышел к городской администрации - вместе с сотнями других жителей Кемерова. Там его упрекнули в том, что мужчина хочет "попиариться" на теме пожара.

Игорь Востряков рассказал Русской службе Би-би-си о том, как гибла его семья. В последнем разговоре по телефону жена Елена сказала: "Мы заперты, Игорь. Я тебя люблю". Криков детей Игорь тогда уже не слышал.