"Город без евреев": как авторы фильма предсказали Холокост

В Австрии отреставрировали фильм 1924 года "Город без евреев", авторы которого предугадали гонения на евреев и Холокост.

Лента долго считалась утраченной, но в 2015 году ее случайно обнаружили на блошином рынке в Париже.

Киноархив Австрии собрал более 80 тысяч евро на реставрацию и перевыпуск ленты.

В фильме власти вымышленной страны обвиняют евреев в экономическом кризисе из отправляют их в изгнание.

Когда картину впервые показали в Вене, Адольф Гитлер еще сидел в тюрьме за попытку переворота, а нацистская партия была запрещена.