Ртуть, мышьяк и не только: куда утекают отходы с свалки "Ядрово"?

Отходы с полигона "Ядрово" в Волоколамске сливаются в канаву, идущую к реке, впадающей в Волгу. Местные активисты показали как выглядит фильтрат корреспонденту Русской службы Би-би-си Наталье Зотовой.

Независимая экспертиза обнаружила в жидкости из канавы ртуть, мышьяк и соли тяжелых металлов, рассказывает активист Александр Тюрин.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка отказался отвечать на вопросы Би-би-си.

Ранее власти Подмосковья заявляли, что фильтрат с полигона "Ядрово" вывозить не будут, а установят систему очистки прямо на свалке.