ТВ-новости: высылка дипломатов из европейских стран

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу 23 марта:

Мы поговорим о высылке из России британских дипломатов и о том, что постоянный представитель ЕС покинул Москву в знак солидарности с Британией. А также расскажем о состоянии здоровья отравившихся в Солсбери.

Познакомимся с новым советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и узнаем, что он писал о России.

Увидим сюжет нашей коллеги, которая побывала в прифронтовых районах на востоке Украины и увидела, к чему приводит стресс, с которым уже не первый год живут там сотни тысяч детей.