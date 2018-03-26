В Беларуси разрешили отметить любимый праздник оппозиции
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В Беларуси разрешили отметить любимый праздник оппозиции

  • 26 марта 2018

Власти Беларуси в столетнюю годовщину образования Белорусской Народной Республики (БНР) впервые разрешили оппозиционные акции на центральных улицах и площадях Минска, Гродно, Бреста и других крупных городов.

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