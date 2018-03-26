ТВ-новости: к чему приведет высылка российских дипломатов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник 26 марта:
- Мы узнаем последние новости из Кемерова. В этом городе при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, многие погибшие - дети.
- Обсудим беспрецедентную высылку российских дипломатов из США, ЕС и ряда других стран и поговорим, к чему это может привести.
- Увидим, как нынешние белорусские власти впервые разрешили отметить любимый праздник оппозиции - День Воли и что из этого вышло.
- Вспомним человека, который был одним из символов девяностых в России. Скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.