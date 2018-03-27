50 лет со дня смерти Гагарина: что известно о его последнем полете

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года, недалеко от деревни Новоселово, что в 10 километрах от города Киржач Владимирской области. Они разбились во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ.

Есть множество версий, но основная заключается в том, что во время упражнений по какой-то причине произошло резкое снижение высоты и столкновение с землей.

Споры о причинах авиакатастрофы не стихают до сегодняшнего дня. Часть документов о последнем полете Гагарина все ещё засекречена.