"Скажите правду и всё": как прошел стихийный митинг в Кемерове

Утром 27 марта на несанкционированный митинг вышли жители Кемерова, где в воскресенье в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Люди хотели призвать к ответу власти, особенно губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В это же время в Кемерово приехал Владимир Путин, он возложил цветы в память о погибших, посетил больницу, где лежат пострадавшие, и встретился с чиновниками города.

Ни он, ни Тулеев не вышли к митингующим.

По словам Тулеева, на митинг пришли не тысячи человек, а всего 200, все они оппозиционеры, которые постоянно "бузотерят".

Вышедшие на митинг, требуют отставки местной власти, а также хотят знать реальную информацию о количестве жертв.

Штаб, созданный родственниками жертв пожара, сообщает, что пропавших без вести, не менее 85 человек. Эта цифра больше официальной.

28 марта объявлено в России общенациональным трауром.