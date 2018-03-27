ТВ-новости: специальный выпуск о трагедии в Кемерове

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник 27 марта:
- Жители Кемерова не верят официальным цифрам жертв пожара в торговом центре, они вышли на стихийный митинг. Узнаем, что говорят люди у наших корреспондентов на месте.
- Сегодня в Кемерово приехал президент Путин. Обсудим, почему губернатор Тулеев извинялся перед ним, но так и не встретился с жителями.
- Что общего у трагедии в Кемерове с пожаром в лондонском Гренфелл-тауэр и чем они отличаются.
- Племянница отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля рассказала Би-би-си, что безуспешно просила британские и российские власти сообщить ей о здоровье своего дяди.