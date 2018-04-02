Горькая правда о шоколаде: документальный фильм Би-би-си
- 2 апреля 2018
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Авторы этого выпуска Panorama расскажут о проблеме эксплуатации детского труда на плантациях какао в Африке.
Правда о производстве шоколада далеко не сладкая: более 40% всех какао-бобов мира поставляется из Кот-д'Ивуара, государства в Западной Африке, где на плантациях какао нередко работают дети, ставшие жертвами торговли людьми.
Panorama проводит свое собственное расследован