Горькая правда о шоколаде: документальный фильм Би-би-си

Авторы этого выпуска Panorama расскажут о проблеме эксплуатации детского труда на плантациях какао в Африке.

Правда о производстве шоколада далеко не сладкая: более 40% всех какао-бобов мира поставляется из Кот-д'Ивуара, государства в Западной Африке, где на плантациях какао нередко работают дети, ставшие жертвами торговли людьми.

Panorama проводит свое собственное расследован