33 слова о главном: что содержится в присяге президента России

Владимир Путин пройдет процедуру инаугурации уже в четвертый раз. Ключевой момент всего мероприятия - произнесение присяги вступающим в должность президента.

Текст присяги состоит из 33 слов, включая союзы "и".

На трибуне в зале, где приносится присяга, кроме специального экземпляра конституции, размещается знак президента Российской Федерации.

Это золотой крест, покрытый рубиновой эмалью с изображением герба России, прикрепленный к метровой золотой цепи из 17 звеньев.

Конституция размещается по правую руку, а знак - по левую.