Три важных вопроса Пескову: о домогательствах, Кемерове и госканалах

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы о домогательстве в Госдуме, о том, почему Путин не поговорил с митингующими после пожара в Кемерове, и о том, почему государственные СМИ не освещают некоторые темы.

Пескова пригласили на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Вопросы пресс-секретарю президента задавали студенты ВШЭ. Русская служба Би-би-си публикует фрагменты аудиозаписи их разговора.

Журналисток, которые обвинили в домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, он сравнил с голливудскими звездами, которые высказались против продюсера Харви Вайнштейна. "Никто же из них не пошел в полицию. - сказал Песков. - Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может, прозвучит грубо, но она называется проституткой".

Ранее пресс-секретарь президента не комментировал скандал с домогательствами в Госдуме. В ответ на просьбу прокомментировать решение комиссии по этике Песков сказал журналистам, что это вопрос Государственной думы и заявил, что не знает, в курсе ли происходящего президент.

Кроме того, Дмитрий Песков объяснил и то, почему Владимир Путин не вышел к многотысячной толпе, в которой было много родственников погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями - это кощунство. Это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопросы людей. Предметно говорить не с кем, когда столько людей", - сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, почему некоторые государственные СМИ не освещают, либо освещают в малом объеме некоторые темы - например, митинги в Волоколамске против мусорного полигона "Ядрово", Песков напомнил об обязанностях СМИ.

"Государственное телевидение не может сказать сейчас: "Отчаянная ситуация в Волоколамске, люди задыхаются". У СМИ кроме права освещать, есть еще и обязанности. Особенно эта обязанность распространяется на государственные СМИ", - объяснил Дмитрий Песков.

Перед началом разговора студентам не ставили никаких условий о неразглашении содержания встречи. Однако уже в конце ток-шоу Песков, прощаясь со студентами, спросил: "Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?".

Спустя несколько часов несколько студентов ВШЭ, которые принимали участие в организации ток-шоу, сообщили Русской службе Би-би-си, что запись передачи была удалена. По их словам, медиацентр ВШЭ отказался отдавать студентам запись эфира и публиковать ее, объяснив это тем, что эфир был удален.

"Официальной записи этой встречи нет. И не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова Вышка не будет публиковать полную запись этой встречи", - рассказал Русской службе Би-би-си руководитель образовательной программы ВШЭ "Журналистика" Сергей Корзун.

Корзун добавил, что такое решение приняло руководство факультета. Также он сообщил, что встреча проходила "в закрытом режиме", так как на нее не приглашали "никого со стороны".