ТВ-новости: Траур по жертвам пожара в Кемерове
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ТВ-новости: Траур по жертвам пожара в Кемерове

  • 28 марта 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за среду 28 марта:

  • Мы узнаем о том, как проходит следствие по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове. Сегодня прошли похороны некоторых погибших.
  • Обсудим переговоры лидера КНДР в Китае и увидим реакцию Дональда Трампа на встречу в Пекине.
  • Мы услышим мнение главы организации по запрещению химического оружия, который прокомментировал нам утверждение России, что Лондон в деле Скрипаля нарушил правила этой организации.
  • И услышим, что сейчас происходит на слушания в комитете по международным делам британского парламента, где говорят, цитирую, "о золоте Кремля".