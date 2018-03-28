ТВ-новости: Траур по жертвам пожара в Кемерове

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду 28 марта:
- Мы узнаем о том, как проходит следствие по делу о пожаре в торговом центре в Кемерове. Сегодня прошли похороны некоторых погибших.
- Обсудим переговоры лидера КНДР в Китае и увидим реакцию Дональда Трампа на встречу в Пекине.
- Мы услышим мнение главы организации по запрещению химического оружия, который прокомментировал нам утверждение России, что Лондон в деле Скрипаля нарушил правила этой организации.
- И услышим, что сейчас происходит на слушания в комитете по международным делам британского парламента, где говорят, цитирую, "о золоте Кремля".