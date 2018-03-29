ТВ-новости: состояние Юлии Скрипаль улучшается

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг 29 марта:
- Состояние здоровья Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом в британском Солсбери, улучшается. А в российско-британских отношениях улучшений нет. Говорим, как об одном, так и о другом.
- А также сегодня в программе обсудим все, что знаем о расследовании пожара в Кемерове.
- ФИФА расследует сообщения о проявлении расизма на матче Россия - Франция. Наш обозреватель - о том, угрожает ли что-нибудь проведению футбольного первенства в России.
- И увидим сюжет нашего киевского корреспондента о том, может ли помочь легализация проституции на Украине в борьбе против насилия над работницами секс-индустрии.