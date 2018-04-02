Аресты в Волоколамске: полиция усиливает давление на протестующих

Один из организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске Артем Любимов арестован на 15 суток. На 14 суток за решетку попал и другой активист - Андрей Жданов, он участвовал в автопробеге после митинга 1 апреля.

Любимова задержали накануне акции. В протоколе говорится, что в полицию поступил звонок от человека, сообщившего, что тот якобы готовит беспорядки на митинге.

После митинга несколько десятков автомобилей с активистами выехали на Новорижское шоссе и медленно начали движение в сторону Москвы.

Многих задержали, но спустя какое-то время отпустили всех, кроме Андрея Жданова. Он выложил кадры с акции у себя в "Фейсбуке".

Протесты в Волоколамске против мусорного полигона "Ядрово" идут с конца февраля.

Тогда на свалке произошел выброс газа, и многие жители почувствовали себя плохо.