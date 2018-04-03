"Я пережил Голодомор, концлагерь и две войны"

Ему было всего шесть лет, когда на Украине начался Голодомор. Вторую мировую он встретил в 15, а уже в 17 его отправили на принудительные работы в Германию, где был концлагерь, побои и снова голод.

Украинец Николай Онищенко за свою жизнь пережил почти все трагедии ХХ века. В 89 лет он стал переселенцем, убегая от боев в родном Луганске.

Сейчас ему 93, он рисует, пишет стихи и называет себя счастливым человеком, живущим полной жизнью.

Над материалом работали Диана Курышко, Оксана Поддубная, Денис Королев, Альбий Шудря.