ТВ-новости: отравление Скрипаля отзывается у Ющенко болью

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 2 апреля:
- Мы услышим экс-президента Украины Виктора Ющенко, который в интервью Би-би-си дал понять, что за его отравлением стояла Россия, и прокомментировал дело Скрипаля.
- В Екатеринбурге прошла акция протеста против отмены прямых выборов мэра. Мы услышим, что думает об этом нынешний градоначальник Евгений Ройзман.
- Почему Кремль все же отправил в отставку Тулеева так скоро и что он будет делать с Кемеровом дальше - последние данные от нашего политического корреспондента.
- Мы вспомним о газовой атаке в токийском метро 23 года назад. Приговоренных к смерти по этому делу членов секты "Аум Сенрикё", запрещенной в России, вскоре могут казнить.
- И, наконец, мы побываем в Академии дураков. Экскурсию по ней устроил нашим корреспондентам Слава Полунин, который пятьдесят лет назад основал театр "Лицедеи".