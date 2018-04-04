Шахбокс: спорт умных и сильных

Есть стереотип, что боксеры - не очень умные, а шахматисты - не очень атлетичные. Но что если боксер отлично играет в шахматы, а шахматист может отправить в нокаут? Спорт сильных интеллектуалов придумал голландский художник Ипе Рубинг и назвал его "шахбокс" (по-английски chessboxing).

В шахбоксе шахматы и бокс равнозначны. Чтобы победить, спортсмен должен уметь концентрироваться, несмотря на стресс и полученные на ринге удары, чтобы сделать удачный ход на доске.

Мы отправились на соревнование по шахбоксу, чтобы убедиться в том, что это возможно, и поговорили с основателем спорта о его перспективах в России.