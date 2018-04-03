ТВ-новости: Россия строит АЭС в Турции - почему это важно
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ТВ-новости: Россия строит АЭС в Турции - почему это важно

  • 3 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за вторник, 3 апреля:

  • Мы поговорим о визите в Турцию - страну НАТО - Владимира Путина в разгар дипломатического конфликта с Западом. Расскажем о строительстве Россией в Турции крупной АЭС.
  • В годовщину резонансной публикации "Новой газеты" мы услышим гомосексуалов, которые рассказали о том, как их преследовали Чечне. И узнаем, что говорят об этом власти республики.
  • Наш американский корреспондент отправилась в школу, где учителям разрешают носить оружие. Дональд Трамп считает, что таким образом можно предотвратить нападения.
  • И в нашей постоянной рубрике "из архивов Би-би-си" мы увидим британские автомобили 50-х годов прошлого века и поговорим о том, как британцы стали автомобилистами.