ТВ-новости: Россия строит АЭС в Турции - почему это важно

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 3 апреля:
- Мы поговорим о визите в Турцию - страну НАТО - Владимира Путина в разгар дипломатического конфликта с Западом. Расскажем о строительстве Россией в Турции крупной АЭС.
- В годовщину резонансной публикации "Новой газеты" мы услышим гомосексуалов, которые рассказали о том, как их преследовали Чечне. И узнаем, что говорят об этом власти республики.
- Наш американский корреспондент отправилась в школу, где учителям разрешают носить оружие. Дональд Трамп считает, что таким образом можно предотвратить нападения.
- И в нашей постоянной рубрике "из архивов Би-би-си" мы увидим британские автомобили 50-х годов прошлого века и поговорим о том, как британцы стали автомобилистами.