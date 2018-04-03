Акция против блокировки Telegram у здания ФСБ закончилась задержаниями

Участников акции против блокировки Telegram у приемной ФСБ в Москве задержали и доставили в ОВД. После беседы всех восьмерых задержанных отпустили без составления протокола.

Некоторые участники все же успели начать читать личные сообщения. Например, одна девушка прочитала фрагмент переписки математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму.

На акции присутствовали и активисты прокремлевского движения SERB. Их лидера Игоря Бекетова, известного как Гоша Тарасевич, также задержали. По словам одного из участников акции, он провоцировал участников акции на агрессию.

В соответсвии с постановлением Роскомнадзора, до 4 апреля Telegram должен предоставить ФСБ ключи дешифровки личных сообщений пользователей.

Если требование не будет выполнено, мессенджер могут заблокировать в России. В Telegram заявили, что предоставить ключи технически невозможно.