ТВ-новости: почему британский МИД удалил твит о "Новичке"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за среду, 4 апреля:

•Расскажем, зачем британский МИД удалил свой твит о происхождении "Новичка" и о том, почему специалисты из лаборатории Портон-Даун не считают, что должны определять происхождение боевого отравляющего вещества.

•Увидим репортаж наших британских коллег о крайне правых на Украине, которые считают нормальным прибегать к насилию.

•Мы узнаем, что обсуждали сегодня в Анкаре президенты России, Турции и Ирана. Главной темой их переговоров был конфликт в Сирии, в котором все три страны напрямую участвуют.

•Мы побываем на соревнованиях по шахматному боксу или боксерским шахматам. Его участники должны быть и сильными и умными.