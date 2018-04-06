Дрон-пожарный тушит огонь и спасает людей

Новый дрон-помощник – детище латвийского стартапа Aerones. Дрон пока не тушил настоящий пожар, но первые испытания аппарата обнадеживают.

Сложнее всего тушить пожар на верхних этажах, так как обычная пожарная лестница не превышает 70 метров. А вот дрон может подняться на высоту до 300 метров.

У квадрокоптера 28 двигателей и 16 батарей. Управляет дроном специалист на земле.

К аппарату прикреплен пожарный рукав. Вода в шланг поступает из пожарных машин.

На одной зарядке дрон может работать до получаса: чтобы летать дольше, придется тянуть электрокабель с земли.