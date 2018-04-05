Историк Дмитриев: "Это наша история, от нее никуда не деться"

Петрозаводский суд оправдал историка Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. За несколько дней до вынесения приговора Русская служба Би-би-си поговорила с историком о его работе и отношениях с властью.

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.

В декабре 2016 года историка арестовали. По версии следствия, 62-летний Дмитриев с 2008 по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь. Обвинение потребовало для Дмитриева 9 лет лишения свободы.

Историк свою вину не признает. Он объяснил, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка, и расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.

5 апреля Петрозаводский суд оправдал Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. Однако суд признал историка виновным в хранении оружия и назначил ему наказание в 2,5 года ограничения свободы.

С учетом времени, которое Дмитриев провел в суде, наказание сокращено до трех месяцев - это время историк должен будет отмечаться у участкового, не покидая территорию Петрозаводска.