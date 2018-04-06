Почему Виктория Скрипаль записала разговор с Юлией

5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" поставили запись возможного телефонного разговора Юлии Скрипаль - дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - с ее двоюродной сестрой Викторией.

Подтвердить подлинность аудиозаписи разговора не удалось. Однако Виктория Скрипаль уверена: она говорила именно с Юлией.

На записи голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что она поправляется и надеется скоро выписаться из больницы.

Позже вечером полиция Лондона опубликовала первое заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем она благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится.

Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

Корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус обсудил аудиозапись с самой Викторией Скрипаль.