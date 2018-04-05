ТВ-новости: первое заявление Юлии Скрипаль после отравления
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ТВ-новости: первое заявление Юлии Скрипаль после отравления

  • 5 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за четверг, 5 апреля:

  • Поговорим не только об официальном заявлении Юлии Скрипаль, но и о записи телефонного разговора, который ей приписывают. А также обобщим все, что знаем о расследовании отравления.
  • Мы поговорим о новых санкциях США в отношении россиян. Американские СМИ говорят, что их объявят в ближайшее время.
  • Услышим интервью историка Юрия Дмитриева, который сегодня был оправдан по делу о детской порнографии. Его защитники называли обвинения сфабрикованными.
  • Познакомимся с необычным человеком, который надеется попасть в книгу рекордов Гиннесса - благодаря своим рукам.

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