ТВ-новости: первое заявление Юлии Скрипаль после отравления

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 5 апреля:
- Поговорим не только об официальном заявлении Юлии Скрипаль, но и о записи телефонного разговора, который ей приписывают. А также обобщим все, что знаем о расследовании отравления.
- Мы поговорим о новых санкциях США в отношении россиян. Американские СМИ говорят, что их объявят в ближайшее время.
- Услышим интервью историка Юрия Дмитриева, который сегодня был оправдан по делу о детской порнографии. Его защитники называли обвинения сфабрикованными.
- Познакомимся с необычным человеком, который надеется попасть в книгу рекордов Гиннесса - благодаря своим рукам.