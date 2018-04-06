Аутизм, диско и я: документальный фильм Би-би-си

Это документальный фильм про Джеймса Хобли, страдающего аутизмом. Он жил в своем мире, пока в его жизни не появились танцы в стиле диско.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Когда-то Джеймс Хобли жил в своем мире, а общению со своими родными он предпочитал игры с кошками. Он не умел читать и писать. Учеба в школе давалась ему с большим трудом. Его родители были очень обеспокоены тем, какое будущее ждет их сына.

Но однажды он решил попробовать себя в танцах в стиле диско, и как только он вышел на танцпол, все поняли, что Джеймс обладает настоящим даром.

Удастся ли этому мальчику, страдающему аутизмом и открывшему в себе талант к танцам, выиграть один из самых крупных конкурсов в мире?