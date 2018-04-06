ТВ-новости: Виктория Скрипаль: "давления нет, но наводящие вопросы есть"
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ТВ-новости: Виктория Скрипаль: "давления нет, но наводящие вопросы есть"

  • 6 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 6 апреля:

  • Вслед за Юлией Скрипаль состояние здоровья Сергея Скрипаля улучшилось. Мы поговорим об этом и услышим эксклюзивное интервью Би-би-си двоюродной сестры Юлии - Виктории Скрипаль.
  • Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram, мы спросили авторов популярных каналов о том, что они будут делать в случае закрытия.
  • Наш корреспондент побывал в Венгрии за несколько дней до выборов и узнал, почему борьба с несуществующими мигрантами в стране приносит популярность Виктору Орбану.
  • И мы поговорим об испытаниях украинского беспилотного автомобиля, который выпускают на том же заводе, где раньше делали "Запорожцы".

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