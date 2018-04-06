ТВ-новости: Виктория Скрипаль: "давления нет, но наводящие вопросы есть"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 6 апреля:
- Вслед за Юлией Скрипаль состояние здоровья Сергея Скрипаля улучшилось. Мы поговорим об этом и услышим эксклюзивное интервью Би-би-си двоюродной сестры Юлии - Виктории Скрипаль.
- Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram, мы спросили авторов популярных каналов о том, что они будут делать в случае закрытия.
- Наш корреспондент побывал в Венгрии за несколько дней до выборов и узнал, почему борьба с несуществующими мигрантами в стране приносит популярность Виктору Орбану.
- И мы поговорим об испытаниях украинского беспилотного автомобиля, который выпускают на том же заводе, где раньше делали "Запорожцы".