ТВ-новости: Виктория Скрипаль: "давления нет, но наводящие вопросы есть"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 6 апреля:

Вслед за Юлией Скрипаль состояние здоровья Сергея Скрипаля улучшилось. Мы поговорим об этом и услышим эксклюзивное интервью Би-би-си двоюродной сестры Юлии - Виктории Скрипаль.

Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram, мы спросили авторов популярных каналов о том, что они будут делать в случае закрытия.

Наш корреспондент побывал в Венгрии за несколько дней до выборов и узнал, почему борьба с несуществующими мигрантами в стране приносит популярность Виктору Орбану.