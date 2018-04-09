Ключи преткновения: знают ли депутаты, чего требуют от Telegram?

Telegram не передал ФСБ ключи шифрования в установленный законом 15-дневный срок. Такое требование предъявляет "пакет Яровой", который Госдума одобрила еще в 2016 году. Но знают ли сами депутаты, что именно должны передать силовикам представители мессенджера?

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно отмечал, что никакие ключи не помогут расшифровать сообщения из секретных чатов.

В Роскомнадзоре утверждают, что таким образом Telegram нарушает российское законодательство.

Ведомство обратилось в суд с просьбой заблокировать доступ к мессенджеру на территории России.