Детская площадка, почта и кафе: как меняются церкви в Британии

Британия считается одной из наиболее светских в мире стран: здесь расположены 16 тыс. действующих храмов, однако число прихожан в них постоянно снижается.

Воскресные службы посещают около 750 тысяч человек - менее 2% населения страны.

Многие церкви выставляются на продажу, их переделывают в спортзалы, бассейны, жилые дома, театры, ночные клубы и концертные залы.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си побывали в одном из самых необычных действующих храмов в Лондоне.

Церковь здесь делит помещение с кафе, почтовым отделением и детской игровой площадкой.