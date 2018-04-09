ТВ-новости: почему российские бизнесмены теряют миллиарды?
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: почему российские бизнесмены теряют миллиарды?

  • 9 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 9 апреля:

  • Сразу несколько важных событий вокруг Сирии. Западные страны и Россия вновь спорят из-за предполагаемой химической атаки около Дамаска, а Россия обвиняет Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе.
  • Черный понедельник на российском рынке. Последствия американских санкций для всей российской экономики и возможные ответы Москвы на болезненный удар США.
  • Корреспондент Би-би-си побывал на американском авианосце в Южно-Китайском море. Обстановка в регионе накаляется из-за территориального спора КНР с соседями.
  • Рубрика "Из архивов": какими были студии Би-би-си пятьдесят лет назад?