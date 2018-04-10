Нужно ли помогать миллиардерам из "кремлевского списка"? Отвечают прохожие в Москве

В правительстве России заявили, что намерены оказать помощь бизнесменам и компаниям, попавшим под санкции США, - фигурантам так называемого "кремлевского списка".

Последствия нового пакета санкций не заставили себя ждать: в понедельник бизнесмены из санкционного списка и принадлежащие им компании потеряли миллиарды долларов из-за падения ценных бумаг.

В то же время обвалилась и российская валюта. Спустя четыре дня после введения санкций доллар и евро выросли по отношению к рублю почти на 10%.

Согласны ли россияне с тем, что власти должны поддерживать фигурантов "кремлевского списка" в таких условиях?

Корреспонденты Русской службы Би-би-си поговорили с прохожими на улицах Москвы.